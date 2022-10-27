МИД: Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях

27 окт. 18:07

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях.

Об этом министр сказал в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И.

Лавров поздравил Коммунистическую партию Китая с успешным проведением 20-го съезда, а также поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря. Глава МИД России отметил, что 20-й съезд КПК является важным событием мирового масштаба.

"Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях, углублять многостороннее сотрудничество, совместно поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - сказал Лавров.