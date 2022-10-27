Наблюдатели ОБСЕ прибудут на выборы президента Казахстана

27 окт. 17:53

В Казахстан от миссии ОБСЕ на выборы президента прибудут 30 долгосрочных наблюдателей, сообщил председатель центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.

Он добавил, что работу возобновил экспертный совет при ЦИК, его первое заседание намечено на 10 ноября. Планируется обсудить отчет ОБСЕ по итогам проведения референдума в Казахстане.

"Миссия ОБСЕ направит 30 своих долгосрочных наблюдателей для наблюдения за ходом президентских выборов. После выборов они задержатся в стране на некоторое время", - поделился Абдиров.

С 28 октября до 13 ноября члены ЦИК объездят все 20 регионов Казахстана, что "увидеть то, какая работа проводится в городах, исправить все недочеты, восполнить пробелы».

На проведение внеочередных выборов президента Казахстана выделено 20,5 млрд тенге, из них 80% - зарплаты членов участковых избирательных комиссий.