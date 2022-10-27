Строительство волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря стартует в следующем году

27 окт. 17:34

В 2023 году по дну Каспийского моря начнется строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Об этом министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин заявил на мероприятии ICT Week Uzbekistan – 2022 в Самарканде.

Он отметил, что проект позволит обеспечить странам региона альтернативный доступ в интернет, а также расширить транзит трафика между Европой и Азией. "С казахстанской стороны партнером проекта выступит Казахтелеком, с азербайджанской - компания AzerTelecom", - цитирует Мусина Trend.

В настоящее время ведется разработка дизайна проекта, после чего начнутся соответствующие исследования, а затем проектирование и строительство канала по дну Каспия. Протяженность кабеля превысит 340 км, а резервный канал, который пройдет от казахстанского порта Курык до Бузовна, близ Баку - около 330 км.

Министр цифрового развития Казахстана отметил, что подобная идея интересует все страны Центральной Азии, поскольку с помощью альтернативных маршрутов даже в самых отдаленных точках региона появится более качественный интернет.