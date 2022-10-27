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В "Новатэке" заявили, что нет плохих и хороших СПГ-проектов

В &quot;Новатэке&quot; заявили, что нет плохих и хороших СПГ-проектов

Плохих и хороших СПГ-проектов нет, все они сейчас покрывают дефицита газа в мире, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"В сложившихся условиях не может быть хороших и плохих СПГ-проектов. Рынок СПГ глобален. Производители не привязаны к конкретным регионам сбыта", - отметил он.

По убеждению Михельсона, нет значения, где именно построен СПГ-завод - "каждый из них будет закрывать дефицит мирового рынка газа", сказал глава "Новатэка", выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в столице Азербайджана.

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