В "Новатэке" заявили, что нет плохих и хороших СПГ-проектов

27 окт. 17:15

Плохих и хороших СПГ-проектов нет, все они сейчас покрывают дефицита газа в мире, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"В сложившихся условиях не может быть хороших и плохих СПГ-проектов. Рынок СПГ глобален. Производители не привязаны к конкретным регионам сбыта", - отметил он.

По убеждению Михельсона, нет значения, где именно построен СПГ-завод - "каждый из них будет закрывать дефицит мирового рынка газа", сказал глава "Новатэка", выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в столице Азербайджана.