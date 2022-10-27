"Тинькофф банк" больше не выполняет валютные SWIFT-переводы в Грузию и Узбекистан

27 окт. 16:55

"Тинькофф банк" ввел новые условия на валютные переводы для физических лиц, они опубликованы на официальном сайте организации.

"Сейчас доступны SWIFT-переводы в долларах или евро в некоторые банки Азербайджана, Армении, Узбекистана и Китая. Переводы в других иностранных валютах и в другие страны пока не выполняем", - указано в сообщении.

Ранее банк посылал переводы в долларах и евро во все банки Азербайджана и Армении, а также в ряд банков Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии и Китая.

Входящие SWIFT-переводы в долларах и евро можно получить на счет в "Тинькофф" лишь из Армении, Азербайджана и Узбекистана.