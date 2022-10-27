Судно для обследования "Северного потока" добралось до места повреждения трубы

27 окт. 16:42

Зафрахтованное оператором газопровода "Северный поток" для его обследования судно уже добралось до предполагаемого места повреждения трубы, такое сообщение распространила Nord Stream AG.

"Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции", - сказано в нем.

После калибровочных работ специалисты в течение суток смогут начать обследование поврежденного участка, пока предполагается, что оно займет от трех до пяти дней.

Что касается участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании, то Nord Stream AG по-прежнему ждет разрешения на проведение обследования и оценки повреждений.