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Судно для обследования "Северного потока" добралось до места повреждения трубы

Судно для обследования &quot;Северного потока&quot; добралось до места повреждения трубы

Зафрахтованное оператором газопровода "Северный поток" для его обследования судно уже добралось до предполагаемого места повреждения трубы, такое сообщение распространила Nord Stream AG.

"Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции", - сказано в нем.

После калибровочных работ специалисты в течение суток смогут начать обследование поврежденного участка, пока предполагается, что оно займет от трех до пяти дней.

Что касается участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании, то Nord Stream AG по-прежнему ждет разрешения на проведение обследования и оценки повреждений.

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