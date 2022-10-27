Михельсон: Россия сократила поставки газа в Европу на 47%

27 окт. 16:38

Россия сократила поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м за последние четыре-пять месяцев, на 1 октября падение составило 47%, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"За последние четыре-пять месяцев российские поставки в Европу сократились почти на 50 млрд куб. м. На 1 октября падение к прошлому году составило 47%. Эти поставки почти полностью были замещены СПГ - его потребление Европа нарастила на 65%. Дополнительный объем поставок через европейские регазификационные терминалы составил 43 млрд куб. м, 29 [млрд куб. м] из которых пришлись на США", - сказал он, выступая в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума.

Далее Михельсон отметил, что поставки в Корею и Японию остались примерно на уровне 2021 года, в Китай и Индию - сократились на 23% и 19% соответственно.