В Дагестане доукрепят берега

27 окт. 16:31

Порядка 13 берегоукрепительных сооружений до конца 2024 года построят в Дагестане, информирует пресс-служба регионального правительства в четверг.

"В рамках реализации Республиканской инвестиционной программы в Дагестане на 2023-2024 годы запланировано строительство 13 берегоукрепительных сооружений. Об этом сообщили на заседании противопаводковой комиссии правительства Дагестана, которое состоялось под руководством вице-премьера Наримана Абдулмуталибова", - цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что участники заседания обсудили принятые меры по обеспечению устранения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и затопления территорий в период прохождения паводковых вод.