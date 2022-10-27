Евросоюз отверг иранские контрсанкции

27 окт. 16:20

Евросоюз отвергает иранские контрсанкции против 12 физических и восемь юридических лиц из стран сообщества, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Это мотивировано тем, что ограничительные меры Тегерана были введены "по политическим мотивам". "Мы отвергаем эти санкции, поскольку они вызваны политическими мотивами", - сказал он.

Говоря о санкциях ЕС против Ирана, в ответ на которые Тегеран принял собственные ограничительные меры, он сказал: "Европейские меры мотивированы юридически, поскольку они приняты в ответ на нарушения прав человека", передает ТАСС.

"Политический ответ [Ирана] в виде рестриктивных мер нежелателен", - добавил представитель внешнеполитической службы ЕС.