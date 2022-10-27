В Дагестане лесной участок избавили от незаконных построек

27 окт. 16:16

Вмешательство природоохранного прокурора Дагестана помогло освободить лесной участок от незаконно установленных торговых объектов, сообщает пресс-служба Волжской межрайонной природоохранной прокуратуры.

"Установлено, что муниципальным учреждением на лесном участке Дербентского участкового лесничества незаконно были установлены 6 нестационарных торговых объектов. Данный факт нарушает режим использования земель лесного фонда", – сказано в сообщении.

С целью устранения нарушений прокурор вынес представление главе городского округа "Город Дербент", после чего нарушения были устранены, территорию участка освободили от объектов.