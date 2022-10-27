Шуша примет международный кинофестиваль Korkut Ata

27 окт. 15:45

Замминистра культуры и туризма Турции Ахмет Мисбах Демирджан объявил о проведении в Шуше международного кинофестиваля тюркского мира Korkut Ata, сообщает "Вестник Кавказа" со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что целью данного фестиваля является создание основы для совместного производства. Также планируется наградить новые фильмы в рамках конкурса и собрать вместе министров тюркских стран.

"Фестиваль, который мы организуем в культурной столице тюркского мира – Бурсе, в следующем году пройдет в азербайджанском городе Шуша. Это послужит созданию фильмов совместного производства на основе нашего общего наследия", - подчеркнул министр.

Стоит добавить, что подготовка к "Кинофестивалю тюркского мира Korkut Ata", который пройдет с 1 по 5 ноября в турецкой Бурсе, продолжается.