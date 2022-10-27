МИД Азербайджана: Армения должна понести наказание за военные преступления

27 окт. 15:40

МИД Азербайджана призвал положить конец безнаказанности Армении, совершившей военные преступления. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в соцсети в связи со второй годовщиной ракетной атаки Армении на мирный азербайджанский город Барду.

"Два года назад, в ночь с 27 на 28 октября, Армения, нарушив режим прекращения огня, обстреляла Барду кассетными боеприпасами. Это было самым смертоносным нападением за весь период второй Карабахской войны в 2020 году на мирное население", - подчеркнули в ведомстве.

Жертвами обстрела стали 27 человек, в том числе двухлетняя девочка, ранения получили более 70 человек.