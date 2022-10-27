Москвичей ждут перепады атмосферного давления 

27 окт. 15:09

Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшие дни, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"При стремительной смене воздушных масс ожидаются и резкие изменения атмосферного давления - с 752 миллиметров ртутного столба в пятницу до 734 миллиметров ртутного столба в воскресенье, а дальше – снова сильный рост. Такая барическая пила с колебаниями до 18 единиц отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - рассказал в беседе с РИА Новости.