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ОДКБ завтра соберется на внеочередную сессию по Армении

ОДКБ завтра соберется на внеочередную сессию по Армении

Завтра пройдет внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой будут обсуждаться результаты работы миссии в Армении, она состоится в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщается на сайте организации.

"Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Республике Армения", - отмечено в сообщении.

В сессии примет участие президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Да. Это так. Примет участие по ВКС", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, миссия ОДКБ была направлена в Армению 15 сентября по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ после обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе.

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