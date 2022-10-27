ОДКБ завтра соберется на внеочередную сессию по Армении

27 окт. 15:09

Завтра пройдет внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой будут обсуждаться результаты работы миссии в Армении, она состоится в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщается на сайте организации.

"Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Республике Армения", - отмечено в сообщении.

В сессии примет участие президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Да. Это так. Примет участие по ВКС", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, миссия ОДКБ была направлена в Армению 15 сентября по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ после обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе.