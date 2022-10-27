Иран начал строить ядерный исследовательский реактор

27 окт. 14:44

Иран сегодня начал строительство ядерного исследовательского реактора собственной разработки, передает агентство Тасним.

Легководный реактор бассейнового типа мощностью 10 МВт появится в Исфахане, он рассчитан на топливо со 20-процентной степенью обогащения. Задачи сооружения - испытание ядерного топлива и материалов, изготовление медицинских изотопов, исследования с применением пучков нейтронов.

В ходе церемонии открытия подчеркнул, что проектировочными и строительными работами занимались только иранские ученые.

"После завершения строительства здесь можно будет осуществлять международную подготовку кадров в области ядерной науки и технологий. Это полностью отечественный проект, который замкнет цепочку исследований, оценки, тестирования и обеспечения производства ядерной энергии в Иране", - указал он.