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Иран начал строить ядерный исследовательский реактор

Иран начал строить ядерный исследовательский реактор

Иран сегодня начал строительство ядерного исследовательского реактора собственной разработки, передает агентство Тасним.

Легководный реактор бассейнового типа мощностью 10 МВт появится в Исфахане, он рассчитан на топливо со 20-процентной степенью обогащения. Задачи сооружения - испытание ядерного топлива и материалов, изготовление медицинских изотопов, исследования с применением пучков нейтронов.

В ходе церемонии открытия подчеркнул, что проектировочными и строительными работами занимались только иранские ученые.

"После завершения строительства здесь можно будет осуществлять международную подготовку кадров в области ядерной науки и технологий. Это полностью отечественный проект, который замкнет цепочку исследований, оценки, тестирования и обеспечения производства ядерной энергии в Иране", - указал он.

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