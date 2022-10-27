В Дагестане упразднят Конституционный суд

27 окт. 14:41

Депутаты парламента Дагестана в двух чтениях приняли законопроект об упразднении Конституционного суда республики.

Как заявил глава Минюста РД Ханлар Пашабеков, законопроект создан в соответствии с Федеральным конституционным законом от 08.12.2020 "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы", по которому все конституционные суды в регионах должны быть упразднены до 1 января 2023 года.

Проверять соответствие региональных нормативно-правовых актов Конституции будет КС РФ. Иные полномочия конституционных судов субъектов переданы федеральным судам общей юрисдикции.

Стоит добавить, что в Дагестане Конституционный суд будет признан упраздненным с 31 декабря.