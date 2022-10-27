27 окт. 14:30

В понедельник в Москве резко похолодает, ночью ожидаются заморозки до минус 2 и метель, образуется гололедица, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Уже во второй половине воскресенья начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый началом вторжения полярного воздуха, штормовым ветром с порывами до 15-20 метров в секунду, обратным суточным ходом температуры и сменой агрегатного состояния осадков", - цитирует синоптика РИА Новости.

Собеседника агентства отметил, что если еще утром в столице будет около 10 градусов тепла, то после полудня показания термометров понизятся до плюс 5 - плюс 7, вечером до пограничного для фазового состояния осадков уровня, плюс 1 - плюс 3 – дожди станут переходить в заряды мокрого снега с ухудшением видимости до нескольких километров.