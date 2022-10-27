Самолет из Узбекистана вынужденно приземлился в Иране

27 окт. 14:19

Самолет авиаперевозчика Fly Dubai, летевший рейсом Ташкент-Дубай, экстренно сел в аэропорту Шираза, сообщает пресс-служба АО "Uzbekistan Airports".

Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из членов экипажа, из-за чего командир судна решил приземлиться в ближайшем аэропорту.

Борт покинул Ташкент в 4:37 утра по местному времени и должен был приземлиться в ОАЭ в 7:45. На борту самолета находились 172 пассажира. Авиакомпания обеспечила всех людей питанием.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время самолет готовится к отправке.