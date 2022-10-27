Турция и Израиль объединяются в сфере обороны

27 окт. 14:00

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц прилетел с официальным визитом в Анкару. Это первая поездка главы оборонного ведомства Израиля в Турцию за последние 12 лет.

Отмечается, что церемония официальной встречи Ганца состоялась в министерстве обороны Турции. Глава МО Израиля поприветствовал турецких солдат и оставил запись в Книге почетных гостей.

Как сообщает агентство Anadolu, израильский министр провел переговоры в узком и расширенном форматах с турецким коллегой Хулуси Акаром.

Анонсируя визит, Ганц ранее отметил в своем Twitter, что ожидает "продуктивных обсуждений для обеспечения безопасности, стабильности и мира на Ближнем Востоке". Кроме того, у него запланирована встреча с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стоит добавить, что министр обороны Израиля также посетил усыпальницу основателя и первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка.