На Кубани построят новый коллектор

27 окт. 13:43

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали привлечение средств из Фонда национального благосостояния на строительство до 2026 года нового канализационного коллектора взамен старого изношенного, сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, пояснив, что старый коллектор изношен и нужен новый современный.

"Ежегодно в крае сдается около 2 млн кв. м жилья, строительство в этой части города практически завершено, а земельные участки у нас исчерпаны. То есть, мы говорим о нагрузке, с которой старый коллектор, который мы постоянно модернизируем и вкладываем немало денег, чтобы он функционировал, [не справляется]. Пришло время сделать нормальный современный коллектор, который позволит все [стоки] без каких-либо нарушений очищать в соответствии с нормативными и санитарно-эпидемиологическими требованиями", - сказал он в ходе сессии.

Уточняется, что стоимость строительства - более 16,5 млрд рублей, из который средства фонда - около 13,3 млрд рублей.