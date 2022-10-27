Проект Транскаспийского соединительного газопровода между Туркменистаном и Азербайджаном представили в Ашхабаде

27 окт. 13:26

Компания Trans Caspian Resources, Inc представила проект 78-километрового Транскаспийского соединительного газопровода между Туркменистаном и Азербайджаном, он был презентован на Международной нефтегазовой конференции "Нефть и газ Туркменистана-2022" в Ашхабаде.

По словам директора консультативного комитета Trans Caspian Resources, Inc Натали Костелло, газопровод будет использоваться для транспортировки газа с туркменских на азербайджанские морские платформы.

"Этот газопровод пропускной способностью 10-12 млрд кубометров в год соединит газ, добываемый в Туркменистане, с "Южным газовым коридором", - цитирует Костелло "Интерфакс-Азербайджан".