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Авария с четырьмя автомобилями произошла на Старополье 

Авария с четырьмя автомобилями произошла на Старополье 

На 308 км автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию между автомобилями и врезался в остановившийся для поворота «Рено Логан».  Машины оказались на полосе встречного движения, где протаранили «Кио Рио» и ВАЗ-2112. В результате аварии пострадали три человека. Пострадавшие госпитализированы. 
В настоящее время по факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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