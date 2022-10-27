Авария с четырьмя автомобилями произошла на Старополье 

27 окт. 13:23

На 308 км автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию между автомобилями и врезался в остановившийся для поворота «Рено Логан». Машины оказались на полосе встречного движения, где протаранили «Кио Рио» и ВАЗ-2112. В результате аварии пострадали три человека. Пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время по факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.