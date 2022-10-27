Склонение к участию в ИГИЛ стоило крымчанину 10 лет свободы

27 окт. 13:16

Житель Крыма Роман Копытов осужден за оправдание терроризма и содействие террористам, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

"Установлено, что в 2019 году, находясь на территории Красноярска, Копытов разместил в соцсетях фото и комментарии к ним, которые оправдывают террористическую деятельность. А с марта по октябрь 2020 года осужденный в переписке через интернет склонял женщину к участию в деятельности запрещенной на территории РФ международной террористической организации ИГИЛ", - сказано в сообщении.

Приговор вынесен по части 2 статьи205.2 ("публичные призывы к терроризму") и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("склонение к участию в террористической деятельности"). Копытова приговорили к 10 годам колонии строгого режима.