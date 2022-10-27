Морские смерчи угрожают жителям и гостям Сочи

27 окт. 12:49

Штормовое предупреждение по смерчам объявлено в Сочи, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели пояснили, что с утра и до конца суток четверга, а также завтра ночью и утром "на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем".

В сообщении уточняется, что спрятаться от смерча, вышедшего на сушу, можно в ближайшей канаве, яме, овраге, выемке или впадине: в них нужно лечь и прижаться к земле.

Накануне МЧС предупредило о грозовых дождях и сильном ветре в Сочи.