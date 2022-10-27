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Один из вариантов обхода Симферополя одобрен Главгосэкспертизой

Один из вариантов обхода Симферополя одобрен Главгосэкспертизой

Главгосэкспертиза одобрила один из двух вариантов строительства II этапа юго-восточного обхода Симферополя, - сообщает пресс-служба учреждения.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на второй этап обхода Симферополя на участке Донское - Перевальное. Он соединит федеральную трассу А-291 "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

"Участок строительства расположен на территории Добровского сельского поселения Симферопольского района Крыма, его длина - 9,4 км, на основе сравнительного анализа был выбран наиболее выгодный экономически", - цитирует пресс-служба главного эксперта проекта отдела комплексной экспертизы Крымского филиала Главгосэкспертизы Нияза Зайнутдинова.

На участке будут построены две эстакады и два путепровода, вынос газопроводов высокого и низкого давления, трансформаторные подстанции и локальные очистные сооружения, а также площадки под размещение вышек сотовой связи и иных объектов, отмечает пресс-служба.

Застройщиком выступает ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", генеральным проектировщиком - АО "ВАД".

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