Путин о теракте в Ширазе: терроризм попирает не только законы, но и нормы человеческой морали

27 окт. 12:34

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Эбрахиму Раиси в связи с атакой на мавзолей в Ширазе, в результате которого погибли свыше 10 человек.

"Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей – в том числе детей и женщин – в стенах религиозной святыни. Мы в очередной раз убедились, что терроризм попирает не только законы, но и нормы человеческой морали", - сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также он подтвердил готовность России к дальнейшему наращиванию сотрудничества с Тегераном на антитеррористическом направлении. "Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - заключил глава государства.