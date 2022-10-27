Парламент КЧР переизбрал на второй срок главу Контрольно-счетной палаты

27 окт. 12:32

Сегодня на пленарном заседании парламента Кабардино-Балкарии (КБР) во второй раз на шестилетний срок была переизбрана Дина Кясова.

На тайном голосовании депутаты приняли решение большинством голосов. Представил кандидатуру Кясовой, в соответствии с действующим законодательством, глава республики Казбек Коков.

"За время работы с 2016 года руководителем КСП КБР Дина Кясова проявила себя требовательным, принципиальным руководителем, неукоснительно соблюдающим финансовые интересы Кабардино-Балкарии. Кясова соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым кандидату на указанную должность, что подтверждено квалификационной комиссией Счетной палаты РФ", - сообщила представитель главы и правительства КБР в парламенте и судебных органах республики Мадина Дышекова, передает ТАСС.

Напомним, Дина Кясова - экономист, выпускница Московского института народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, с момента окончания вуза в 1987 году она работала на различных должностях, в том числе руководящих в органах госвласти и местного самоуправления.