РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Парламент КЧР переизбрал на второй срок главу Контрольно-счетной палаты

riakchr.ru

Сегодня на пленарном заседании парламента Кабардино-Балкарии (КБР) во второй раз на шестилетний срок была переизбрана Дина Кясова.

На тайном голосовании депутаты приняли решение большинством голосов. Представил кандидатуру Кясовой, в соответствии с действующим законодательством, глава республики Казбек Коков.

"За время работы с 2016 года руководителем КСП КБР Дина Кясова проявила себя требовательным, принципиальным руководителем, неукоснительно соблюдающим финансовые интересы Кабардино-Балкарии. Кясова соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым кандидату на указанную должность, что подтверждено квалификационной комиссией Счетной палаты РФ", - сообщила представитель главы и правительства КБР в парламенте и судебных органах республики Мадина Дышекова, передает ТАСС.

Напомним, Дина Кясова - экономист, выпускница Московского института народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, с момента окончания вуза в 1987 году она работала на различных должностях, в том числе руководящих в органах госвласти и местного самоуправления. 

ФОТО riakchr.ru
1085 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version