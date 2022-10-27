SOCAR начнет сотрудничать с "Роснефтью"

27 окт. 12:00

"Роснефть" будет рада видеть всех своих друзей, в том числе из азербайджанской SOCAR, среди участников проекта "Восток Ойл", - заявил сегодня глава российской компании Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR также готова сотрудничать с "Роснефтью", - заявил ее президент Ровшан Наджафов, отметив: он видит SOCAR в качестве глобальной международной энергетической компании.

"Реализация проекта продолжается в рамках ранее заявленного графика", - отметил он в ходе выступления на форуме, подчеркнув, что это позволит обеспечить потребности растущих рынков азиатско-тихоокеанского региона, а также обеспечит долгосрочную стабильность рынка нефти.

"Выход на реализацию проекта "Восток Ойл", который мы развиваем на севере Таймыра и на территории Красноярского края, позволит обеспечить любые растущие потребности рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая", - сказал Сечин, подчеркнув, что приняв стратегическое решение о "развороте на Восток", Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в АТР. В частности глава "Роснефти" отметил, что с развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 млн т в 2021 году. Также он высказал мнение, что единого энергетического рынка и единых правил в мире больше не существует, а высокая волатильность, которая отмечалась все последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной. Основной жертвой такой политики стала потерявшая свою субъектность Европа, у которой пропала возможность диверсифицировать поставки энергоресурсов, - добавил Сечин.

Напомним, "Восток Ойл" - проект компании "Роснефть" по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае, строительству порта в бухте Север на полуострове Таймыр для вывоза нефти с этих месторождений и строительству нефтепровода к этому порту.