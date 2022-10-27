Грузинский бизнесмен ответит в суде за мошенничество

27 окт. 12:01

Следственная служба Минфина Грузии привлекли к ответственности одного человека за мошенничество.

Установлено, что обвиняемый от имени компаний, находящихся под его именем, изготовил фальшивые налоговые документы о доставке товара между компаниями. Обвиняемый создал и использовал фальшивый актив НДС на сумму 65 516 лари.

Чтобы уклониться от налогов, обвиняемый фиктивно оформил имущество компании в размере 168 851 лари на имя второй компании, находящейся под его управлением.

Следствие идет по четырем статьям уголовного кодекса: "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Мошенничество", "Причинение имущественного ущерба путем обмана" и "Незаконные деяния при неплатежеспособности".

Стоит добавить, что подозреваемому грозит до 9 лет лишения свободы.