Израиль одобрил договор о демаркации морской границы с Ливаном

27 окт. 11:49

Израильское правительства одобрило в ходе специального заседания соглашение о демаркации морской границы с Ливаном, сообщает канцелярия премьера Яира Лапида.

"Правительство Израиля сегодня утвердило соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном", - сказано в заявлении.

Отмечается, что Лапид в ближайшее время проведет церемонию его подписания вместе с израильской переговорной группой, которая состоится в канцелярии главы кабмина в Иерусалиме.

Государственное радио Kan передает, что вслед за этим на границе стороны обменяются при участии посредника из США подписанными ими раздельно документами.