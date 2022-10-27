Костин предрек неминуемый отказ России от расчетов в долларах и евро

27 окт. 11:44

Россия неизбежно откажется от расчетов в долларах и евро, такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на полях XV Веронского Евразийского экономического форума, который проходит в Баку.

"Отказ от доллара и евро для России - уже необратимый процесс", - цитирует его ТАСС.

Костин пояснил, что, принимая во внимание происходящие процессы, уже в среднесрочной перспективе ключевыми внешнеторговыми партнерами России станут Китай, страны ЕАЭС, Турция, Индия, страны Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки и Африканского континента.

По словам главы ВТБ, переход на расчеты в национальных валютах именно с данной группой стран представляет собой важнейший приоритет.