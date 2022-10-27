На линии Бакметрополитена выйдут еще четыре закупленных в России состава

27 окт. 11:30

Еще два состава из 10 новых вагонов, приобретенных Бакинским метрополитеном в России, в ближайшие дни будут доставлены в Баку, - заявил заместитель председателя правления ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

"Вагоны поступят в Наримановское электродепо. Новые поезда будут запущены в эксплуатацию после проведения тестовых работ", - поведал он, передает Тренд.

Сейчас тестирование проходят два новых состава вагонов, которые были доставлены в Баку на прошлой неделе. После его завершения эти поезда также будут выпущены на линии, - добавил Мамедов.