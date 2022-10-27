Сборную Ирана по футболу могут лишить участия в ЧМ-2022 в Катаре

27 окт. 11:10

Посол постпредства Доминики при ООН Паоло Дзамполли призвал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино исключить сборную Ирана из числа участников чемпионата мира по футболу в Катаре и заменить ее командой Италии.

"Мир требует от вас немедленных действий руководства по дисквалификации Ирана с чемпионата мира. Мир ФИФА не должен быть омрачен негативными политическими новостями для миллиардов болельщиков по всему миру. Как вы знаете, ваш коллега Стефано Доменикали, президент "Формулы-1", отменил Гран-при чемпионата в России. Я и весь мир мечтают, чтобы Италия сыграла против Англии после того, как вы дисквалифицируете Иран. Я уверен, что вы примете лучшее решение для болельщиков по всему миру", - приводится официальное письмо Дзамполли в адрес Инфантино на портале Football Italia, передает РИА Новости.

Напомним, сборная Ирана отобралась в финальную часть чемпионата мира, который стартует 20 ноября, и попала в группу B вместе с командами Англии, Уэльса и США. Сборная Италии не смогла квалифицироваться на турнир, при этом среди команд, которые на него не попали, она занимает наивысшее место в рейтинге ФИФА.