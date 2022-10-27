Глава совета директоров "Газпрома": газовый хаб в Турции будет выгоден всем

27 окт. 11:05

Открытие газового хаба в Турции принесет выгоду и России, и Турции, и Азербайджану, и странам Европы, заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума в Баку.

"Это всем выгодно - и России, и Турции, и Азербайджану, и Европе. Это всем выгодно, хаб этот. Надо просто понять, что это выгодно, надо заниматься серьезно этим вопросом. Хорошо, что Турция согласилась", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Зубков напомнил, что Баку всегда был союзником Москвы, отметил, что иногда Азербайджан покупает российский газ для своих нужд. Председатель совета директоров "Газпрома" констатировал, что после Турции, то есть на европейском рынке, такой газ "по сути будет обезличен".