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Берлин: запустить вторую нитку "Северного потока-2" технически невозможно

Берлин: запустить вторую нитку &quot;Северного потока-2&quot; технически невозможно

Задействовать вторую нитку газопровода "Северный поток-2" после диверсий технически невозможно, такой ответ дал кабмин ФРГ в ответ на запрос зампреда фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Лайфа-Эрика Хольма.

"Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки [газопровода] и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется", - цитирует выдержки из документа Der Spiegel.

В ответе также было отмечено, что "Северный поток-2" в любом случае не прошел требуемую для запуска сертификацию.

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