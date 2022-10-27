Берлин: запустить вторую нитку "Северного потока-2" технически невозможно

27 окт. 10:53

Задействовать вторую нитку газопровода "Северный поток-2" после диверсий технически невозможно, такой ответ дал кабмин ФРГ в ответ на запрос зампреда фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Лайфа-Эрика Хольма.

"Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки [газопровода] и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется", - цитирует выдержки из документа Der Spiegel.

В ответе также было отмечено, что "Северный поток-2" в любом случае не прошел требуемую для запуска сертификацию.