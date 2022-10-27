Дагестанские полицейские задержали банду наркоторговцев

27 окт. 10:51

Дагестанские полицейские задержали лидера и членов преступной группы, которая занималась производством и продажей наркотиков, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

Лидер банды, 33-летний мужчина, организовал лабораторию по производству наркотиков, а его сообщники занимались их продажей, в том числе через интернет бесконтактным методом, - передает "АиФ-Дагестан".

В лаборатории, а также по месту жительства лидера преступной группы сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли 116 средних разовых доз мефедрона, а также канистры с жидкостями-прекурсорами психоактивных веществ.

Всем задержанные участники преступной группы по решению суда аремтованы, в отношении лидера банды расследуется уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" УК РФ.