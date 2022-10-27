Закрыто движение по самой опасной дороге Грузии

27 окт. 10:49

Движение автотранспорта на самой опасной дороге Грузии Пшавели-Абано-Омало, ведущей в высокогорную Тушети, запрещено, информирует департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.

Уточняется, что на 10-72 километре (отрезок Лечури-Омало) дороги внутригосударственного значения движение автотранспорта запрещено из-за гололеда. «Запрет действует для всех видов автотранспорта», - пишет Sputnik Грузия, уточняя, что на 1-10 километре (Пшавели-Лечури) дороги движение автотранспорта свободное.