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Закрыто движение по самой опасной дороге Грузии

Закрыто движение по самой опасной дороге Грузии

Движение автотранспорта на самой опасной дороге Грузии Пшавели-Абано-Омало, ведущей в высокогорную Тушети, запрещено, информирует департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.

Уточняется, что на 10-72 километре (отрезок Лечури-Омало) дороги внутригосударственного значения движение автотранспорта запрещено из-за гололеда. «Запрет действует для всех видов автотранспорта», - пишет Sputnik Грузия, уточняя, что на 1-10 километре (Пшавели-Лечури) дороги движение автотранспорта свободное.

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