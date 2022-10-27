Назальный "Спутник V" стал доступен для москвичей

27 окт. 10:44

У жителей и гостей Москвы появилась возможность вакцинироваться назальным вариантом препарата "Спутник V", сообщила замглавы города по социальному развитиу Анастасия Ракова, пишет пресс-служба мэрии.

"Мы начали поставки назальной вакцины "Спутник" в столичные медучреждения. Защитить себя от коронавирусной инфекции с помощью нового препарата москвичи могут во всех городских пунктах вакцинации от коронавируса - по записи в ряде городских поликлиник и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице", - сказала она.

Также в пресс-службе отметили, что желающие привиться назальной вакциной в течение двух часов после вакцинации должны воздержаться от чихания, за сутки до введения препарата и в течение недели после воздержаться от физических нагрузок, не курить за час до и час после вакцинации.