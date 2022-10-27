Женщины-экспортеры из России налаживают контакты с Узбекистаном

27 окт. 10:43

В I квартале наступающего 2023 года Узбекистан посетит бизнес-миссия женщин-экспортеров из России, - сообщила на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

Женщины в России составляют около 80% работников в сфере текстильной промышленности и производства одежды, и их число продолжит расти.

"Мы хотим расширить взаимодействие как российских женщин-предпринимательниц с местным бизнесом, так и предпринимательниц Узбекистана с отечественным для дальнейшего установления долгосрочных бизнес-контактов. Во время деловой миссии российские бизнес-леди посетят местные производства тканей и фурнитуры, примут участие в бизнес-форуме между женщинами-предпринимателями двух стран, установят личные и долгосрочные бизнес-контакты, с помощью которых легко намечать и осуществлять экспортные поставки", - поведала Никишина, передает РИА Новости.

Регистрация на мероприятие откроется уже в начале ноября, - добавила она.