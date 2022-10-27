Сечин: политика полностью уничтожила экономику в мире

27 окт. 10:35

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин выразил мнение о том, что политика полностью уничтожила экономику в мире, единого энергетического рынка и правил больше нет.

"Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил. Высокая волатильность, которая отмечалась все последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной. Тренды, которые мы обозначали ранее, и те, которые могут проявиться внезапно, действуют каждый самостоятельно, не поглощаются друг другом, полностью разрушая основы права, частной собственности и рынка подобно кумулятивному снаряду", - сказал он сказал в ходе XV Веронского Евразийского экономического форума.