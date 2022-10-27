В России снизилось потребление алкоголя

27 окт. 10:21

Потребление алкоголя в России снижается, несмотря на достаточно высокий уровень, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он также отметил, что в стране ведется активная борьба с потреблением алкоголя и никотина – основными факторами риска развития неинфекционных заболеваний.

"Продолжается активная работа по борьбе В 2021 году достигнуто уменьшение объема потребления алкоголя с 9,4 литра на душу населения до 9,1. Но все-таки, я хотел бы отметить, это достаточно высокие цифры", - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам министра, в стране снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году.