ГА НОК возвращает в спорт Центрально-Азиатские игры

27 окт. 10:17

Национальные олимпийские комитеты Центральной Азии в ходе заседания Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов, которое на днях прошло в Сеуле, договорились о возобновлении проведения Центрально-Азиатских игр.

В работе заседания приняли участие представители Олимпийского совета Азии, НОК Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. На повестке дня участников рабочей встречи были две основные темы, главная из которых – возобновление проведения Центрально-Азиатских игр, - передает Podrobno.uz.

Стороны договорились совместно разработать спортивную программу, а также возобновить игры в ближайшие два года, а также определить страну их проведения и даты.

Напомним, первые Центрально-Азиатские игры состоялись в сентябре 1995 года в столице Узбекистана, в 1997 году – в Алматы (Казахстан), в 1999-м – в Бишкеке (Кыргызстан). Несмотря на то, что игры должны проходить каждые два года, по различным причинам они не раз отменялись, и после 2005 года фактически не проводятся.

Последние игры были проведены в 2003 году в Душанбе и 2005 году в Ташкенте.