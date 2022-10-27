27 окт. 10:01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, передает пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что развитие стратегического партнерства с Европейским Союзом "Ваш визит предоставляет прекрасную возможность отметить значительные достижения по всему спектру партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом. В следующем году мы будем отмечать знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. Мы рассматриваем Ваш официальный визит в Казахстан как еще одно свидетельство взаимной заинтересованности в выводе наших отношений на новый уровень", – сказал глава государства.

Далее Токаев отметил, что Казахстан стал первой и единственной страной в Центральной Азии, подписавшей с Европейским Союзом соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Также стороны обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития "зеленой" экономики, транспорта и логистики, передает Sputnik Казахстан.