Наблюдатели от ЕС впервые отправились в патрулирование вдоль армяно-азербайджанской границы

27 окт. 9:55

Наблюдатели от Евросоюза начали первое с прибытия в Армению патрулирование вдоль армяно-азербайджанской границы, об этом сообщило в социальной сети европейское оборонное ведомство, разместив соответствующее видео.

"В течение следующих двух месяцев Наблюдательная миссия ЕС будет с армянской стороны следить за ситуацией на армяно-азербайджанской границе в целях укрепления механизмов доверия и внося свой вклад в работу пограничных комиссий", - сказано в заявлении.

Напомним, главы МИД стран Евросоюза 17 октября на заседании в Люксембурге официально согласовали отправку 40 наблюдателей в Армению, в районы на границе с Азербайджаном. Наблюдатели начали работу 20 октября. Срок работы миссии - два месяца.