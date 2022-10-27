Москва и Баку обсудили увеличение КПП на границе

27 окт. 9:50

Азербайджан и Россия планируют увеличить количество пропускных пунктов на границе, сообщил вице-премьер республики Шахин Мустафаев на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

Ранее он вместе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком посетили КПП на азербайджано-российской границе. В рамках встречи стороны обсудили модернизацию инфраструктуры, а также новые двусторонние связи.

"Вчера у нас была возможность провести мониторинг на границе с Россией. Мы увидели, что возрастает поток грузов на границе. В этом плане мы обсудили возможность повышения эффективности сотрудничества и в этой сфере с тем, чтобы увеличить количество пропускных пунктов", - цитирует его ТАСС.