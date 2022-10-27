Минфины России и Армении выйдут на новый этап развития

27 окт. 9:46

Делегация Минфина РФ во главе с замминистра финансов Тимуром Максимовым посетила Армению, обсудив перспективы кредитно-финансового сотрудничества, - сообщило министерство.

"В ходе визита в республику состоялась встреча Тимура Максимова с министром финансов Армении Тиграном Хачатряном. Стороны обсудили перспективы дальнейшего кредитно-финансового сотрудничества, предварительные итоги реализации программы двустороннего сотрудничества между министерствами финансов в 2020-2022 гг., а также сотрудничество в рамках международных финансовых институтов", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"Мы рады, что у нас есть возможность на уровне минфинов обсудить весьма амбициозные программы сотрудничества. Надеемся, что данная встреча и дальнейшие совместные шаги позволят достигнуть еще более значимых результатов", - сказал Максимов.

"В перспективе взаимодействие России и Армении ждет новый этап развития", - отметил замминистра финансов РФ.