Израиль анонсировал встречу Ганца с Эрдоганом в Анкаре

27 окт. 9:43

Министр обороны Израиля Бени Ганц планирует встретиться в четверг в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и своим турецким коллегой Хулуси Акаром, проинформировала пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

"Сегодня у министра обороны Ганца запланирована встреча с президентом Турции Эрдоганом в президентском комплексе [в Анкаре]. Министр также встретится со своим турецким коллегой в Минобороны", - сказал он.

Уточняется, что министр обороны Израиля впервые за 10 лет проводит подобные встречи в Турции. В израильском Минобороны отметили, что в рамках переговоров в Анкаре Ганц "восстановит оборонные каналы между двумя странами".