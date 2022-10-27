Баку принимает XV Веронский Евразийский экономический форум

27 окт. 10:00

В Баку стартовал XV Евразийский экономический форум. Сегодня и завтра его участники рассмотрят широкий спектр вопросов в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии. Ключевая тема форума - "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".

Форум проводится на фоне восстановления торгово-экономических отношений в мире в постпандемийный период, когда Азербайджан оказался в самой гуще деловой активности, поэтому для проведения XV Евразийского экономического форума был выбран Баку: город географически находится в центре Евразии, исторически - на перекрестке торговых путей. Ранее мероприятие традиционно организовал итальянский город Верона.

В форуме будут участвовать первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, президент итальянской Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

На первый день форума запланированы сессии по глобальным вызовам в энергетике, энергобезопасности Европы, роли бизнеса в мировой геополитике и формирование экономики сотрудничества от Атлантики до Тихого океана. Кроме того, сегодня пройдет специальная сессия "Азербайджан - крупный хаб евразийского экономического сотрудничества и его перспективы в отношениях с ЕАЭС".

Завтра дискуссии будут посвящены действиям финансового сектора в условиях новых геополитических вызовов, развитию транспорта и инфраструктуры, а также промышленной революции и становлению экономики будущего в Большой Евразии.

Об уровне торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС и Азербайджана рассказали в ЕАБР. Как передает Sputnik Ближнее Зарубежье, за последние 5 лет товарооборот Союза и АР увеличился в полтора раза. На сегодня доля стран ЕАЭС в азербайджанском внешнеторговом обороте составляет 10,5%, а доля Баку во внешнеторговом обороте ЕАЭС превышает 13%.

Ключевой партнер Азербайджана в ЕАЭС - Россия: ее доля в общей торговле Баку с Союзом составляет более 80%. А вот самые высокие темпы развития торговли - с Беларусью, они продемонстрировали рост в 3,4 раза с 2016 года.

Прямые инвестиции ЕАЭС в Азербайджан увеличились в 1,7 раза с 2016 года, достигнув $4,2 млрд. Больше всего вложений было направлено в нефтегазовую отрасль, а из несырьевых отраслей - в сектор финансовых услуг, фармацевтику, торговлю, промышленность и склады. Объем инвестиций в обратном направлении, из Азербайджана в ЕАЭС, составляет порядка $0,5 млрд, в основном в таких сферах как недвижимость, банки, складское хозяйство, промышленность и торговля.

Напомним, в Азербайджане реализуется восемь проектов развития инфраструктуры МТК "Север - Юг" объемом $2,8 млрд, благодаря им будут налажены бесшовные перевозки между странами ЕАЭС, Ираном, Южной Азией и Ближним Востоком.