С 1 ноября между Астаной и Павлодаром начнут летать лайнеры Qazaq Air

27 окт. 9:28

Уже с 1 ноября текущего 2022 года по социально значимому авиамаршруту Астана - Павлодар с частотой четыре раза в неделю будут летать прямые авиарейсы авиакомпании Qazaq Air.

"В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам рабочего визита в Павлодарскую область об открытии прямого авиасообщения по маршруту Астана – Павлодар, комитетом гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития в оперативном порядке проведена соответствующая работа", - говорится в сообщении Мининдустрии страны, передает Sputnik Казахстан.

Стоимость билетов составит 10 тыс тенге (1,3 тыс рублей).

Ожидается, что продажи билетов начнутся сегодня.