В Казахстане заверили, что выборы президента пройдут спокойно

27 окт. 9:14

Назначенные на 20 ноября внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут в спокойной атмосфере, заявил заместитель генпрокуратура страны Асет Чиндалиев.

"Я думаю, все будет спокойно, пройдет хорошо, никаких эксцессов не будет. В целом, думаю, после январских событий основная масса населения настроена положительно для того, чтобы строить новый Казахстан", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, ЦИК Казахстана ранее зарегистрировал шесть кандидатов в главы государства, включая действующего президента Касым-Жомарта Токаева.